Две жительницы Кохтла-Ярве потеряли почти 6000 евро от действий мошенников

В понедельник Идаская префектура полиции сообщила о двух случаях компьютерного мошенничества в Кохтла-Ярве, ущерб от которых составил 5975 евро, передает rus.err.ee.
В июне мошенники связались с 56-летней жительницей Кохтла-Ярве, предложив ей возможность заработать на инвестициях. Женщина перевела на чужой счет 5245 евро.
В августе позвонили 63-летней жительнице Кохтла-Ярве с похожим предложением. Женщина загрузила программу TeamViewer, которая обеспечила звонившему доступ к ее компьютеру. С банковского счета женщины перевели на другой счет 730 евро.
Две минуты шока: Видео приземления А-321 в Подмосковье в поле
Череповчанин потерял сознание при покраске гаражного кессона
Что известно о гибели девочки, разрубленной вентилятором
Женщина закопала в саду ненужные шины. Соседи очарованы итогом