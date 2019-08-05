Две женщины не вернулись в Таллиннскую тюрьму и были объявлены в розыск rus.delfi.ee EST 236

Справа - Виктория, слева - Маргарита Минюст ЭР

В понедельник, 5 августа, к назначенному времени в Таллиннскую открытую тюрьму не вернулись заключенные Маргарита Гаранина и Виктория Сакун. Утром 6 августа поступило сообщение о том, что они задержаны.