05.08.2019, 21:38

Две женщины не вернулись в Таллиннскую тюрьму и были объявлены в розыск

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обновлено в 08:45
rus.delfi.ee
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Две женщины не вернулись в Таллиннскую тюрьму и были объявлены в розыск
Справа - Виктория, слева - МаргаритаМинюст ЭР

В понедельник, 5 августа, к назначенному времени в Таллиннскую открытую тюрьму не вернулись заключенные Маргарита Гаранина и Виктория Сакун. Утром 6 августа поступило сообщение о том, что они задержаны.

Маргарита Гаранина осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью.

Виктория Сакун — за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ в крупных количествах.

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