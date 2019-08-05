05.08.2019, 21:38
Две женщины не вернулись в Таллиннскую тюрьму и были объявлены в розыск(30)
обновлено в 08:45
В понедельник, 5 августа, к назначенному времени в Таллиннскую открытую тюрьму не вернулись заключенные Маргарита Гаранина и Виктория Сакун. Утром 6 августа поступило сообщение о том, что они задержаны.
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