11.09.2020, 10:31

Два пожара в Харьюмаа — горели пристройки с компьютерами и печью

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päästeõppus teletornis
Foto on illustreeriv.Foto: Siim Lõvi

В ночь на пятницу в Табасалу было много дыма. Спасатели установили, что горел сарай, где находились подключенные компьютеры.

Спасательный департамент сообщает, что в 00.03 они получили вызов в Табасалу. По приезде они обнаружили горящий сарай на улице Койду. Пристройка была возле двухэтажного жилого дома. Пожар локализовали в 00.20. Никто не пострадал. Причины пожара еше не известны.

Вчера ночью в Харьюмаа был еще один пожар — в деревне Ванамыйза. Пламя охватило маленький садовый домик, где стояла печь. Пожар потушили в 23.09. Никто не пострадал.

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