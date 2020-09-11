Два пожара в Харьюмаа — горели пристройки с компьютерами и печью

Спасательный департамент сообщает, что в 00.03 они получили вызов в Табасалу. По приезде они обнаружили горящий сарай на улице Койду. Пристройка была возле двухэтажного жилого дома. Пожар локализовали в 00.20. Никто не пострадал. Причины пожара еше не известны.

Вчера ночью в Харьюмаа был еще один пожар — в деревне Ванамыйза. Пламя охватило маленький садовый домик, где стояла печь. Пожар потушили в 23.09. Никто не пострадал.