Два бывших работника Swedbank признаны подозреваемыми в отмывании денег

По словам Госпрокурора Сигрид Нурме, речь идет о предварительной квалификации деяний подозреваемых, в ходе расследования она может измениться.

"Цель расследования - установить лица, с ведома и при содействии которых через эстонскую финансовую систему шли деньги, полученные преступным путем, и во имя этой цели идет ежедневная работа", - отметила прокурор.

Нурме также добавила, что у обоих подозреваемых были произведены обыски.

Подозреваемые в то время, когда совершались подозрительные сделки, отвечали за соблюдение правил по пресечению таких действий. Подозрение касается действий, совершенных в 2012 - 2016 годах.

В июле прошлого года как Госпрокуратура, так и Центральная криминальная полиция Эстонии возбудили в отношении Swedbank уголовное дело, чтобы расследовать совершенное в 2011 - 2017 годах возможное отмывание денег и представление в финансовые надзорные органы ложных данных.

Swedbank оказался вовлечен в скандал по отмыванию денег в начале прошлого года, когда шведская пресса уличила банк в том, что через его эстонский филиал в 2008 - 2017 годах прошло 135 миллиардов евро подозрительного происхождения.

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