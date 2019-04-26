Два алководителя-рецидивиста отправятся за решетку: один из них на три с половиной года

Оба мужчины совершили правонарушение во вторник вечером. Один из них был задержан в Эльва, другой — в Тарту. 48-летний Рихо был наказан шоковым заключением сроком на семь дней. 48-летний Маргус наказывался в уголовном порядке уже два раза и прошлый испытательный срок за вождение в пьяном виде еще не закончился, поэтому к назначенному ему наказанию было приплюсовано и прошлое, поэтому мужчина отправится за решетку на три с половиной года.

Также поскольку речь в обоих случаях идет о повторном вождении в пьяном виде, то суд конфисковал и транспортные средства нарушителей.

"Алководители- рецидивисты должны отдавать себе отчет в том, что могут легко лишиться своего транспортного средства. Также суд неоднократно конфисковывал транспортные средства, принадлежащие спутницам жизни, родителям, детям или друзьям [нарушителей]", — отметил помощник прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Юри Виссак.

Также он отметил, что пойманные повторно за вождение в пьяном виде должны отсидеть часть наказания реально.