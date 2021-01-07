07.01.2021, 13:10

Душил и бил металлической ручкой. В Нарве двое мужчин получили длительные тюремные сроки за покушение на убийство полицейского

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Душил и бил металлической ручкой. В Нарве двое мужчин получили длительные тюремные сроки за покушение на убийство полицейского
Foto: Roman Vikulov

Фигуранты уголовного дела о покушении на убийство сотрудника Нарвского арестного дома Дмитрий Додонов и Георгий Кашинцев проведут в тюрьме 11 и 9 лет соответственно — приговор суда, по которому оба были признаны виновными, накануне вступил в законную силу, пишет RusERR.

Поскольку Государственный суд 6 января не принял в производство кассационные жалобы защитников обвиняемых, то в законную силу вступил приговор Тартуского окружного суда от 17 сентября 2020 года.

Окружной суд смягчил приговор Додонову с 14 до 11 лет лишения свободы, но не изменил вынесенное судом первой инстанции наказание Кашинцеву — он проведет в тюрьме 9 лет.

В ходе судебного следствия в Вируском уездном суде 34-летний Дмитрий Додонов своей вины в организации и попытке убийства не признал. 23-летний Григорий Кашинцев заявлял, что он не хотел никого убивать, а просто намеревался сбежать из арестного дома. Однако Вируский уездный суд в марте 2020 года признал обоих мужчин виновными. Додонов получил 14, а Кашинцев — 9 лет тюрьмы.

Как ранее писал RusDelfi, преступление было совершено в мае 2019 года. Содержавшийся тогда в арестном доме при Нарвском отделении полиции Дмитрий Додонов (1985 года рождения) задумал план побега, к реализации которого привлек своего сокамерника, Григория Кашинцева (1996 г.р.). Частью этого плана, по замыслу злоумышленников, являлось убийство сотрудника арестного дома, отмечают в прокуратуре.

12 мая, возвращаясь после прогулки в камеру, Дмитрий Додонов брызнул мыльным раствором в глаза полицейскому, после чего набросился на него и стал душить. В то же время Григорий Кашинцев напал на другого сотрудника изолятора, чтобы тот не смог прийти на помощь коллеге.

Додонов перешел к избиению полицейского руками и ногами, а также стал наносить ему травмы металлической ручкой. По убеждению прокуратуры, полицейский остался жив не благодаря воле атаковавших, а только потому, что сам все-таки сумел нажать кнопку тревоги, в результате чего нападающих вовремя обезвредили другие сотрудники Нарвского отделения полиции.

Дмитрия Додонова обвиняли в покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти, выполнявшего свои служебные обязанности, а также в том, что в начале того же мая 2019-го он душил своего 19-летнего знакомого, а затем приставил к его горлу нож — за что и был задержан и помещен в арестный дом.

Григория Кашинцева обвиняли в пособничестве попытке убийства, а также в насилии в отношении полицейского при исполнении. Он в свою очередь был помещен более полугода назад в арестный дом по подозрению в причинении тяжелого вреда здоровью 47-летнему мужчине, которого избил вместе Максимом Алаком рядом с нарвским баром ”Имбис” (в простонародье — ”Таблетка”) 7 мая. Алак, который в попытке побега не участвовал, также предстал перед судом вместе с Додоновым и Кашинцевым.

Окружной прокурор Яника Кыргмаа в своем выступлении подчеркнула, что на намерение убить сотрудника арестного дома указывает интенсивность и жестокость его избиения Додоновым. Прежде всего, то, что он не прекратил наносить удары даже тогда, когда завладел пропуском, позволяющим перемещаться по зданию, в то время как полицейский на какое-то время потерял сознание. Уже после этого семь раз ударил по голове.

Кыргмаа отметила, что Додонов в числе прочего бил шариковой металлической ручкой в область лица потерпевшего, а прибывшие на помощь коллеге полицейские рассказывают, что в коридоре было много крови, что подтверждается, разумеется, и другими доказательствами.
Ключевыми доказательствами вины подсудимых являются записи с камер арестного дома, зафиксировавшими как арестованные гуляли, как возвращались в камеру, как началось и протекало нападение на полицейских в коридоре.

Оба обвиняемых свою вину не признали и настаивали на том, что планировали побег, а не убийство.

В свете данного инцидента возник также вопрос, не нарушил ли арестный дом правила, поместив двух преступников в одну камеру. Для выяснения обстоятельств была проведена внутренняя проверка, которая нарушений не выявила.

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