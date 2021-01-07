Душил и бил металлической ручкой. В Нарве двое мужчин получили длительные тюремные сроки за покушение на убийство полицейского

Поскольку Государственный суд 6 января не принял в производство кассационные жалобы защитников обвиняемых, то в законную силу вступил приговор Тартуского окружного суда от 17 сентября 2020 года.

Окружной суд смягчил приговор Додонову с 14 до 11 лет лишения свободы, но не изменил вынесенное судом первой инстанции наказание Кашинцеву — он проведет в тюрьме 9 лет.

В ходе судебного следствия в Вируском уездном суде 34-летний Дмитрий Додонов своей вины в организации и попытке убийства не признал. 23-летний Григорий Кашинцев заявлял, что он не хотел никого убивать, а просто намеревался сбежать из арестного дома. Однако Вируский уездный суд в марте 2020 года признал обоих мужчин виновными. Додонов получил 14, а Кашинцев — 9 лет тюрьмы.

Как ранее писал RusDelfi, преступление было совершено в мае 2019 года. Содержавшийся тогда в арестном доме при Нарвском отделении полиции Дмитрий Додонов (1985 года рождения) задумал план побега, к реализации которого привлек своего сокамерника, Григория Кашинцева (1996 г.р.). Частью этого плана, по замыслу злоумышленников, являлось убийство сотрудника арестного дома, отмечают в прокуратуре.

12 мая, возвращаясь после прогулки в камеру, Дмитрий Додонов брызнул мыльным раствором в глаза полицейскому, после чего набросился на него и стал душить. В то же время Григорий Кашинцев напал на другого сотрудника изолятора, чтобы тот не смог прийти на помощь коллеге.

Додонов перешел к избиению полицейского руками и ногами, а также стал наносить ему травмы металлической ручкой. По убеждению прокуратуры, полицейский остался жив не благодаря воле атаковавших, а только потому, что сам все-таки сумел нажать кнопку тревоги, в результате чего нападающих вовремя обезвредили другие сотрудники Нарвского отделения полиции.

Дмитрия Додонова обвиняли в покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти, выполнявшего свои служебные обязанности, а также в том, что в начале того же мая 2019-го он душил своего 19-летнего знакомого, а затем приставил к его горлу нож — за что и был задержан и помещен в арестный дом.