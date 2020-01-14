Душил и бил металлической ручкой. Двух мужчин судят за попытку убийства полицейского в Нарве

В Нарве начали судить двух молодых мужчин, обвиняемых в попытке убийства полицейского в арестном доме, которая не завершилась трагедий только благодаря усилиям самого полицейского в борьбе за свою собственную жизнь.
Как сообщает Вируская окружная прокуратура, преступление было совершено в мае 2019 года. Содержавшийся тогда в арестном доме при Нарвском отделении полиции Дмитрий Додонов (1985 года рождения) задумал план побега, к реализации которого привлек своего сокамерника, Григория Кашинцева (1996 г.р.). Частью этого плана, по замыслу злоумышленников, являлось убийство сотрудника арестного дома, отмечают в прокуратуре.
12 мая, возвращаясь после прогулки в камеру, Дмитрий Додонов брызнул мыльным раствором в глаза полицейскому, после чего набросился на него и стал душить. В то же время Григорий Кашинцев напал на другого сотрудника изолятора, чтобы тот не смог прийти на помощь коллеге.
Додонов перешел к избиению полицейского руками и ногами, а также стал наносить ему травмы металлической ручкой. По убеждению прокуратуры, полицейский остался жив не благодаря воле атаковавших, а только потому, что сам все-таки сумел нажать кнопку тревоги, в результате чего нападающих вовремя обезвредили другие сотрудники Нарвского отделения полиции.
Дмитрия Додонова обвиняют в покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти, выполнявшего свои служебные обязанности, а также в том, что в начале того же мая 2019-го он душил своего 19-летнего знакомого, а затем приставил к его горлу нож — за что и был задержан и помещен в арестный дом.
Григория Кашинцева обвиняют в пособничестве попытке убийства, а также в насилии в отношении полицейского при исполнении. Он в свою очередь был помещен более полугода назад в арестный дом по подозрению в причинении тяжелого вреда здоровью 47-летнему мужчине, которого избил вместе Максимом Алаком рядом с нарвским баром ”Имбис” (в простонародье — ”Таблетка”) 7 мая. Алак, который в попытке побега не участвовал, также предстал перед судом вместе с Додоновым и Кашинцевым.
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