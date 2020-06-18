18.06.2020, 14:55

ДТП в Пярнумаа: двое из пострадавших выписаны из больницы, состояние ребенка остается тяжелым

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ДТП в Пярнумаа: двое из пострадавших выписаны из больницы, состояние ребенка остается тяжелым
Ago Tammik

Ранним утром среды в селе Соомра Пярнуского уезда произошло тяжелое ДТП, в котором столкнулись две легковые машины. Травмы получили семь человек, из которых шестеро, включая 6-месячного ребенка, были доставлены в больницу.

Начальник Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт сообщил, что на сегодняшний день двое госпитализированных отпущены домой, травмы четверых достаточно серьезные, и они находятся по-прежнему в больнице. Тяжелые повреждения получила и полугодовалая девочка.

Столкновение произошло на 11-м километре шоссе Кихлепа - Лепаспеа на перекрестке равнозначных дорог, когда не имеющий прав на управление автомобилем 22-летний водитель Dacia проигнорировал правило правой руки и врезался в Opel.

Оперативный дежурный Пярнуского отделения полиции Алвар Вилл сообщил вчера, что все взрослые были пристегнуты ремнями безопасности, но один ребенок сидел у взрослого на коленях и поэтому не был достаточно защищен.

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Предварительная информация о том, что водитель Dacia был нетрезв, не нашла подтверждения.

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