ДТП в Пярнумаа: двое из пострадавших выписаны из больницы, состояние ребенка остается тяжелым

Начальник Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт сообщил, что на сегодняшний день двое госпитализированных отпущены домой, травмы четверых достаточно серьезные, и они находятся по-прежнему в больнице. Тяжелые повреждения получила и полугодовалая девочка.

Столкновение произошло на 11-м километре шоссе Кихлепа - Лепаспеа на перекрестке равнозначных дорог, когда не имеющий прав на управление автомобилем 22-летний водитель Dacia проигнорировал правило правой руки и врезался в Opel.

Оперативный дежурный Пярнуского отделения полиции Алвар Вилл сообщил вчера, что все взрослые были пристегнуты ремнями безопасности, но один ребенок сидел у взрослого на коленях и поэтому не был достаточно защищен.

Предварительная информация о том, что водитель Dacia был нетрезв, не нашла подтверждения.