26.07.2020, 22:10

ДТП В Мустамяэ: Mazda сбила 18-летнего молодого человека


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ДТП В Мустамяэ: Mazda сбила 18-летнего молодого человека
Фото читателя

В воскресенье вечером в столичном районе Мустамяэ произошло ДТП, в котором пострадал 18-летний мужчина.

Полиция получила информацию о происшествии в 21.18. На Акадеэмиа теэ автомобиль Mazda, за рулем которого находился 25-летний мужчина, наехал на 18-летнего молодого человека.

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

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