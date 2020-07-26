26.07.2020, 22:10
ДТП В Мустамяэ: Mazda сбила 18-летнего молодого человека
В воскресенье вечером в столичном районе Мустамяэ произошло ДТП, в котором пострадал 18-летний мужчина.
В воскресенье вечером в столичном районе Мустамяэ произошло ДТП, в котором пострадал 18-летний мужчина.
Полиция получила информацию о происшествии в 21.18. На Акадеэмиа теэ автомобиль Mazda, за рулем которого находился 25-летний мужчина, наехал на 18-летнего молодого человека.
Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
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