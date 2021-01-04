ДТП в Ида-Вирумаа: две молодые женщины попали в больницу

По данным полиции, в 15:35 в деревне Пуртсе на 141-м километре шоссе Таллинн-Нарва 19-летний водитель не справился с управлением автомобилем Renault Megane и выехал в канаву.

Две 20-летние женщины, находившиеся в машине в качестве пассажиров, были доставлены Ида-Вирускую центральную больницу для проверки здоровья.