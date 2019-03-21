ДТП с фурой и двумя легковушками в Сауэ: пострадала женщина, движение нарушено

В полицию сообщили об аварии на 25 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в 19:54.

В аварию попали фура и два легковых автомобиля. Детали ДТП неизвестны, сказал дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

В ДТП пострадала находившаяся в одной из легковушек женщина.

Из-за аварии движение в одном направлении стоит.