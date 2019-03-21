21.03.2019, 21:18
ДТП с фурой и двумя легковушками в Сауэ: пострадала женщина, движение нарушено
Сегодня вечером в Харьюмаа поблизости от автобусной остановки "Йыгисоо" произошло ДТП, в котором пострадал один человек.
Сегодня вечером в Харьюмаа поблизости от автобусной остановки "Йыгисоо" произошло ДТП, в котором пострадал один человек.
В полицию сообщили об аварии на 25 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в 19:54.
В аварию попали фура и два легковых автомобиля. Детали ДТП неизвестны, сказал дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
В ДТП пострадала находившаяся в одной из легковушек женщина.
Из-за аварии движение в одном направлении стоит.
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