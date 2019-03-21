21.03.2019, 21:18

ДТП с фурой и двумя легковушками в Сауэ: пострадала женщина, движение нарушено


rus.delfi.ee
EST
Alarmsõidukid
Foto: Eero Vabamägi

Сегодня вечером в Харьюмаа поблизости от автобусной остановки "Йыгисоо" произошло ДТП, в котором пострадал один человек.

В полицию сообщили об аварии на 25 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в 19:54.

В аварию попали фура и два легковых автомобиля. Детали ДТП неизвестны, сказал дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

В ДТП пострадала находившаяся в одной из легковушек женщина.

Из-за аварии движение в одном направлении стоит.

Читайте также: