ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: сильный ветер "сдул" автомобиль с дороги, пострадала пожилая женщина
Полиция сообщает, что вчера поймали за рулем 23 употреблявших алкоголь водителя моторных транспортных средств.
Полиция сообщает, что вчера поймали за рулем 23 употреблявших алкоголь водителя моторных транспортных средств.
Вчера в 14:22 сообщили о ДТП в Харьюмаа в волости Йыэляхтме на 19-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где управлявший автомобилем Toyota Rav 4 58-летний мужчина из-за сильного ветра потерял контроль над машиной, съехал направо и врезался в стоявший на обочине из-за технической неполадки автомобиль Suzuki Liana. Находившуюся в Toyota в качестве пассажира 81-летнюю женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Вечером около 17:40 произошло ДТП в Нарве у дома по адресу Пушкина, 22, где неустановленный водитель ехал на автомобиле Volvo S60 и во время маневров по смене полосы не уступил дорогу автобусу Man Lions City, которым управлял 59-летний мужчина. Чтобы избежать столкновения, водителю автобуса пришлось резко затормозить, и в результате торможения в автобусе упала 63-летняя женщина. Пассажирка пострадала, но отказалась от предложенной скорой первой помощи.
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