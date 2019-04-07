ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: сильный ветер "сдул" автомобиль с дороги, пострадала пожилая женщина

Вчера в 14:22 сообщили о ДТП в Харьюмаа в волости Йыэляхтме на 19-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где управлявший автомобилем Toyota Rav 4 58-летний мужчина из-за сильного ветра потерял контроль над машиной, съехал направо и врезался в стоявший на обочине из-за технической неполадки автомобиль Suzuki Liana. Находившуюся в Toyota в качестве пассажира 81-летнюю женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Вечером около 17:40 произошло ДТП в Нарве у дома по адресу Пушкина, 22, где неустановленный водитель ехал на автомобиле Volvo S60 и во время маневров по смене полосы не уступил дорогу автобусу Man Lions City, которым управлял 59-летний мужчина. Чтобы избежать столкновения, водителю автобуса пришлось резко затормозить, и в результате торможения в автобусе упала 63-летняя женщина. Пассажирка пострадала, но отказалась от предложенной скорой первой помощи.