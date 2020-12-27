27.12.2020, 09:06

ДТП на шоссе Таллинн — Нарва: молодая женщина попала под колеса своей же машины

За сутки поймано 22 нетрезвых водителя
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В субботу днем на шоссе Таллинн — Нарва произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка автомобиля.

26 декабря в 14.50 в Онтика (волость Тойла Ида-Вирумаа), на 155-м километре шоссе Таллинн — Нарва у 48-летнего водителя автомобиля Volkswagen Touareg и его пассажирки произошла неприятность.

Вышедшая из автомобиля 23-летняя женщина упала, и ее нога попала под колесо начавшей движение машины.

Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

За минувшие сутки полиция задержала 21 водителя, находящегося в алкогольном опьянении и одного - в наркотическом.

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