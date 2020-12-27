ДТП на шоссе Таллинн — Нарва: молодая женщина попала под колеса своей же машины

26 декабря в 14.50 в Онтика (волость Тойла Ида-Вирумаа), на 155-м километре шоссе Таллинн — Нарва у 48-летнего водителя автомобиля Volkswagen Touareg и его пассажирки произошла неприятность.

Вышедшая из автомобиля 23-летняя женщина упала, и ее нога попала под колесо начавшей движение машины.

Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

За минувшие сутки полиция задержала 21 водителя, находящегося в алкогольном опьянении и одного - в наркотическом.