27.12.2020, 09:06
ДТП на шоссе Таллинн — Нарва: молодая женщина попала под колеса своей же машины(12)
За сутки поймано 22 нетрезвых водителя
В субботу днем на шоссе Таллинн — Нарва произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка автомобиля.
В субботу днем на шоссе Таллинн — Нарва произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка автомобиля.
26 декабря в 14.50 в Онтика (волость Тойла Ида-Вирумаа), на 155-м километре шоссе Таллинн — Нарва у 48-летнего водителя автомобиля Volkswagen Touareg и его пассажирки произошла неприятность.
Вышедшая из автомобиля 23-летняя женщина упала, и ее нога попала под колесо начавшей движение машины.
Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
За минувшие сутки полиция задержала 21 водителя, находящегося в алкогольном опьянении и одного - в наркотическом.
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