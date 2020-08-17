Доверчивый таксист повез клиентов по ласнамяэским ломбардам и остался без денег(16)
В первый день августа таксист одной известной фирмы получил заказ. Он прибыл на место и взял клиентов — девушку и молодого человека, пишет Accelerista.com.
В первый день августа таксист одной известной фирмы получил заказ. Он прибыл на место и взял клиентов — девушку и молодого человека, пишет Accelerista.com.
Клиенты сказали, что им нужно в ломбард фирмы Lombard, чтобы заложить свои вещи. Они сказали, что наличных у них нет и поездку они оплатят с вырученных денег.
Таксист повез клиентов из Каламая в Ласнамяэ, где они объехали несколько ломбардов. Последний, видимо, оказался подходящим, поскольку в нем клиенты задержались. Однако, когда они вышли, то просто убежали. Счет в более чем 26 евро так и остался неоплаченным.
”В качестве залога они оставили мне номер этой девушки, она сказала и свое имя, но когда я позвонил, то никто не отвечал”, — рассказал водитель.
По словам представителя Муниципальной полиции Тоомаса Ребане, данный случай довольно нетипичный. ”Нам приходится рассматривать разные жалобы в сфере таксоизвоза, но подобные случаи крайне редки. Как правило, нам жалуются именно на таксистов, которые обижают клиентов и берут за короткие поездки слишком много, но тут пострадавшей стороной является сам водитель”, — отметил он и предостерег: если у клиента нет денег и он хочет поехать в ломбард, водителю следует быть особенно бдительным.
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