Доверчивая жительница Ласнамяэ перевела мошенникам 37 000 евро

29 ноября 35-летняя жительница Ласнамяэ сообщила, что с ней связались по телефону и предложили возможность инвестировать на торговой платформе в интернете. Женщина загрузила на свой компьютер программу доступа AnyDesk, тем самым предоставив мошенникам доступ к своему компьютеру. В период с 25 июня по 29 августа женщина перевела мошенникам 37 000 евро.

29 ноября поступило сообщение, что преступники использовали данные 73-летнего жителя Пыхья-Таллинна и взяли кредит на сумму 2822 евро.