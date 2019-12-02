02.12.2019, 14:35

Доверчивая жительница Ласнамяэ перевела мошенникам 37 000 евро

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EST 22
Eurod.
Eurod.Foto: Sven Arbet

Женщина из Ласнамяэ поверила телефонным мошенникам и перевела им 37 000 евро. А на имя жителя Пыхья-Таллинна злоумышленники взяли кредит на пару тысяч евро.

29 ноября 35-летняя жительница Ласнамяэ сообщила, что с ней связались по телефону и предложили возможность инвестировать на торговой платформе в интернете. Женщина загрузила на свой компьютер программу доступа AnyDesk, тем самым предоставив мошенникам доступ к своему компьютеру. В период с 25 июня по 29 августа женщина перевела мошенникам 37 000 евро.

29 ноября поступило сообщение, что преступники использовали данные 73-летнего жителя Пыхья-Таллинна и взяли кредит на сумму 2822 евро.

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