Досудебное расследование дела по обвинению Марти Куузика в насилии продолжается

«Никаких улик нет, никаких свидетелей нет», - утверждал Хельме.

Пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова в то же время сообщила, что дело бывшего министра находится на стадии досудебного расследования.

Цель досудебного расследования — выяснить, было ли совершено преступление и каковы были его обстоятельства. В ходе следствия собираются доказательства предполагаемого преступления, выясняются его обстоятельства, в результате чего выносится процессуальное решение: достаточно ли подтверждено уликами предъявленное обвинение.

Куузик пообещал в начале мая привлечь к ответственности людей, которые очерняли его в социальных медиа. Он также просил передавать ему скрин-шоты соответствующих постов.

Бывший министр не пожелал сообщать, предъявил ли он уже кому-то денежные претензии. «Скоро всё выяснится», - был немногословен Куузик.

Напомним, что находившийся менее суток на посту министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик вынужден был уйти в отставку после того, как появилась информация от нескольких жителей Раквере о том, что он якобы избивал свою бывшую супругу.

Обвинение Куузик не признает.