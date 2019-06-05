Досудебное расследование дела по обвинению Марти Куузика в насилии продолжается

«Никаких улик нет, никаких свидетелей нет», - утверждал Хельме.
Пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова в то же время сообщила, что дело бывшего министра находится на стадии досудебного расследования.
Цель досудебного расследования — выяснить, было ли совершено преступление и каковы были его обстоятельства. В ходе следствия собираются доказательства предполагаемого преступления, выясняются его обстоятельства, в результате чего выносится процессуальное решение: достаточно ли подтверждено уликами предъявленное обвинение.
Куузик пообещал в начале мая привлечь к ответственности людей, которые очерняли его в социальных медиа. Он также просил передавать ему скрин-шоты соответствующих постов.
Бывший министр не пожелал сообщать, предъявил ли он уже кому-то денежные претензии. «Скоро всё выяснится», - был немногословен Куузик.
Напомним, что находившийся менее суток на посту министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик вынужден был уйти в отставку после того, как появилась информация от нескольких жителей Раквере о том, что он якобы избивал свою бывшую супругу.
Обвинение Куузик не признает.
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