Досудебное расследование дела об аварии на Лаагна теэ почти завершено

"В четверг дело будет передано адвокатам. У них есть право в течение 10 представить свои ходатайства. После этого в течение 15 дней дело уходит в суд", — сказала в среду rus.err.ee окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Диана Хелила.

О том, по каким статьям будут судить обвиняемых, Диана Хелила на данном этапе говорить не пожелала.

"Материалы дела передаются адвокатам для того, чтобы мы сами могли с ними ознакомиться, а также ознакомить с ними своих подзащитных. На это по закону у нас есть 10 дней. При желании этот срок можно продлить — если объем дела большой. Если после ознакомления у нас появятся какие-то ходатайства, например, мы захотим чем-то дополнить дело, то мы можем об этом заявить. Если же за 10 дней с нашей стороны ходатайств не последует, то прокурор составит обвинительный акт и отправит его как подозреваемым, так и защитникам. После получения ими обвинительного акта на руки подозреваемые становятся обвиняемыми. Это и есть момент предъявления обвинения", — объяснил ERR юридические нюансы защитник одного из подозреваемых, 29-летнего водителя Chevrolet, присяжный адвокат Дмитрий Школяр.

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