24.04.2020, 07:01
Дорожное движение в полицейской сводке: за сутки ни одного пострадавшего! Число нетрезвых водителей сошло к минимуму
Вчера, согласно сводке Департамента полиции и погранохраны, в ДТП на территории Эстонии за четверг не пострадал ни один человек.
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