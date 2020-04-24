24.04.2020, 07:01

Дорожное движение в полицейской сводке: за сутки ни одного пострадавшего! Число нетрезвых водителей сошло к минимуму


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Дорожное движение в полицейской сводке: за сутки ни одного пострадавшего! Число нетрезвых водителей сошло к минимуму
Priit Simson

Вчера, согласно сводке Департамента полиции и погранохраны, в ДТП на территории Эстонии за четверг не пострадал ни один человек.

За минувшие сутки был задержан только один водитель с признаками наркотического или алкогольного опьянения.

В Ляэнеской префектуре был угнан один автомобиль: Audi A6 серого цвета с номерным знаком 934BPF.

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