14.07.2020, 17:22

Дорожная полиция провела рейд в Ласнамяэ: нарушений хватает


EST
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Politsei. Pilt on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Сегодня утром сотрудники полиции Пыхьяской префектуры провели в столичном Ласнамяэ на улице Смуули рейд по проверке соблюдения водителями ПДД.

В ходе рейда, который продолжался полтора часа, было выявлено 25 нарушений. В 18 случаях водители разговаривали во время поездки по мобильному телефону, 7 водителей не были пристегнуты ремнем безопасности.

"Заниматься за рулем посторонними делами — крайне опасно, особенно манипулирование смартфоном. Если вы управляете машиной — управляйте!" — призвала полиция.

Читайте также: