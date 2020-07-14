Дорожная полиция провела рейд в Ласнамяэ: нарушений хватает

В ходе рейда, который продолжался полтора часа, было выявлено 25 нарушений. В 18 случаях водители разговаривали во время поездки по мобильному телефону, 7 водителей не были пристегнуты ремнем безопасности.

"Заниматься за рулем посторонними делами — крайне опасно, особенно манипулирование смартфоном. Если вы управляете машиной — управляйте!" — призвала полиция.