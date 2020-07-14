14.07.2020, 17:22
Дорожная полиция провела рейд в Ласнамяэ: нарушений хватает
Сегодня утром сотрудники полиции Пыхьяской префектуры провели в столичном Ласнамяэ на улице Смуули рейд по проверке соблюдения водителями ПДД.
Сегодня утром сотрудники полиции Пыхьяской префектуры провели в столичном Ласнамяэ на улице Смуули рейд по проверке соблюдения водителями ПДД.
В ходе рейда, который продолжался полтора часа, было выявлено 25 нарушений. В 18 случаях водители разговаривали во время поездки по мобильному телефону, 7 водителей не были пристегнуты ремнем безопасности.
"Заниматься за рулем посторонними делами — крайне опасно, особенно манипулирование смартфоном. Если вы управляете машиной — управляйте!" — призвала полиция.
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