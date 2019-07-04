Должен был приехать на работу в Норвегию, но не приехал. Полиция просит помощи в поиске этого человека

Поскольку мужчина время от времени работал в Норвегии, то его поисками занимается и норвежская полиция.

20 июня мужчина должен был приехать в Норвегию на работу, то до сих пор этого не сделал. Дома у родителей в Йыгева он также не появлялся.

Позиционирование показало, что последний раз, когда телефон мужчины был включен, он находился в Финляндии.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией относительно местонахождения Мярта, сообщить об этом по номеру 112.

Отмечается, что по состоянию здоровья мужчине может угрожать опасность.