Должен был приехать на работу в Норвегию, но не приехал. Полиция просит помощи в поиске этого человека
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 35-летнего Мярта.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 35-летнего Мярта.
Поскольку мужчина время от времени работал в Норвегии, то его поисками занимается и норвежская полиция.
20 июня мужчина должен был приехать в Норвегию на работу, то до сих пор этого не сделал. Дома у родителей в Йыгева он также не появлялся.
Позиционирование показало, что последний раз, когда телефон мужчины был включен, он находился в Финляндии.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией относительно местонахождения Мярта, сообщить об этом по номеру 112.
Отмечается, что по состоянию здоровья мужчине может угрожать опасность.
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