”Дочки спрашивают, когда мы к Полине поедем”. Кем была жертва убийства на Юмера

Вечером во вторник в столичном районе Ласнамяэ произошло убийство. 80-летний житель дома по улице Юмера застрелил свою соседку, жившую этажом выше.

Сегодня в течение дня мы с помощью полиции, прокуратуры, а также свидетелей преступления мы выясняли обстоятельства трагедии. Но события вчерашнего вечера ни у кого не укладываются в голове. Журналистам нашей редакции кажется важным рассказать о молодой женщине, чью жизнь оборвали выстрелы убийцы, матери двух малышей.

Полина приехала в Эстонию из России. Сама она родом из города Новоуральск. Это закрытый город примерно в 50 км от Екатеринбурга с населением 80 тыс жителей, в советское время он носил название Свердловск-44. По окончании школы Полина отправилась в областной центр и поступила в Уральский государственный педагогический университет. А несколько лет спустя, по словам подруг, познакомилась по интернету с парнем из Таллинна и переехала к нему в Эстонию.

Знакомая Полины — Елена — узнала о том, кто стал жертвой убийства в Ласнамяэ от корреспондента RusDelfi.

- Я в шоке, — призналась она. — Ком в горле. Совсем недавно общались. Я иногда обращалась к ней, чтобы она посидела с моими детьми: у меня две дочери, 6 и 3 года. Ее дети постарше. Знаю, что развелась, когда ее младший ребенок был очень маленьким, но муж, насколько знаю, её не особо поддерживал, поэтому ей приходилось подрабатывать няней.

Няней Полина подрабатывала и в Екатеринбурге. Когда она училась в университете, знакомая Татьяна оставляла с ней своего 8-летнего сына. Полина охотно помогала с уроками и воспитанием ребенка. Педагогическое образование пригодилось и в Эстонии.

- Иногда мы заезжали к ней в гости, и до сих пор девочки спрашивают, когда к Полине поедем, — рассказывает Елена. И продолжает. — Полина — очень отзывчивая, очень заботливая, занималась спортом. Когда в детской комнате её фитнес-центра как-то детям не налили воды, сразу же написала в группу, всё исправили. Она очень активная. Была.

RusDelfi выражает соболезнования родным и близким Полины.