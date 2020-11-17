До суда дошло дело o незаконном хранении наркотиков. Тайник на полмиллиона доз был в Нарве

Согласно обвинению, 34-летний мужчина неоднократно приобретал различные наркотические вещества для их дальнейшей реализации и получения большой финансовой выгоды, и хранил их в своем гаражном боксе в Нарве до тех пор, пока они не были обнаружены и изъяты во время обыска в конце мая этого года.

Всего у мужчины было обнаружено около 120 000 таблеток МДМА (экстази), около 2 килограмм кристального МДМА и около 70 килограмм жидкого амфетамина. Такого количества хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение более чем у полумиллиона человек.

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Мужчина был задержан в конце мая этого года, в день, когда во время предварительного расследования он должен был передать примерно 5000 таблеток экстази неопознанному лицу, но ему не удалось передать таблетки самому, и это сделал второй обвиняемый по его просьбе.

По словам прокурора Вируской Окружной Прокуратуры Мари Луук, в данном случае полиция вновь проделала очень хорошую работу и не допустила попадания на улицы большого количества наркотиков. ”Также нельзя считать менее важным то, что конфискация такого количества наркотиков наносит значительный ущерб лицам, причастных к незаконному обращению с наркотиками. Изъятие веществ лишило преступников криминального дохода”, — сказала Луук.

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Руководитель службы по борьбы с наркопреступлениями и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрий Кабанов доволен тем, что улицы стали от наркотиков немного чище. ”Печально признавать, что в Вирумаа находится в обороте такое большое количество наркотических веществ, и это признак того, что спрос на них еще высок. Пресечение преступлений против здоровья населения — это победа для нас во всех смыслах. Грядущий судебный процесс может стать хорошим сигналом как для мелких, так и более крупных наркодилеров — борьба с незаконным оборотом наркотиков является одной из основных целей полиции, а наказания за незаконное обращение наркотиков очень суровые”, — сказал Кабанов.

34-летнему мужчине было выдвинуто обвинение в неоднократном незаконном хранении наркотических веществ в крупных размерах в группе лиц, с целью получения крупной финансовой выгоды. Наказание за такое деяние составляет от шести до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение. Второй обвиняемый обвиняется в незаконном хранении наркотических веществ в крупном размере, что карается лишением свободы от трех до пятнадцати лет.