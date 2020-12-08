До людей не доходит! Нарвитянке предложили заработать и вытянули более 16 000 евро(3)
Идаская префектура полиции возбудила 7 декабря дело о мошенничестве, в результате которого женщина потеряла свыше 16 000 евро.
Идаская префектура полиции возбудила 7 декабря дело о мошенничестве, в результате которого женщина потеряла свыше 16 000 евро.
Производство было открыто по заявлению 49-летней жительницы Нарвы, которой предложили торговать на финансовых рынках при посредничестве маклера и зарабатывать таким образом большую прибыль.
Для этого женщина с помощью программы AnyDesk предоставила злоумышленникам удаленный доступ к своему компьютеру и произвела со своего банковского счета переводы на общую сумму свыше 16 000 евро.
Когда женщина захотела снять свою якобы заработанную прибыль, то это у нее не получилось. А когда в один прекрасный момент вся "прибыль" улетучилась, то женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Полиция еще раз напоминает, что перед тем, как заняться инвестиционной деятельностью, нужно убедиться в надежности соответствующих платформ. Нельзя передавать чужим людям данные своей ID-карты, PIN-коды и информацию об удостоверяющих личность документах, а также фотографии кредитных карточек.
Не следует по просьба незнакомых людей загружать в свой компьютер программы TeamViewer или AnyDesk. Если вы увидели на своем счете подозрительный денежный перевод, сообщите незамедлительно об этом в банк и полицию.
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