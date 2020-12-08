До людей не доходит! Нарвитянке предложили заработать и вытянули более 16 000 евро

Производство было открыто по заявлению 49-летней жительницы Нарвы, которой предложили торговать на финансовых рынках при посредничестве маклера и зарабатывать таким образом большую прибыль.

Для этого женщина с помощью программы AnyDesk предоставила злоумышленникам удаленный доступ к своему компьютеру и произвела со своего банковского счета переводы на общую сумму свыше 16 000 евро.

Когда женщина захотела снять свою якобы заработанную прибыль, то это у нее не получилось. А когда в один прекрасный момент вся "прибыль" улетучилась, то женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Полиция еще раз напоминает, что перед тем, как заняться инвестиционной деятельностью, нужно убедиться в надежности соответствующих платформ. Нельзя передавать чужим людям данные своей ID-карты, PIN-коды и информацию об удостоверяющих личность документах, а также фотографии кредитных карточек.

Не следует по просьба незнакомых людей загружать в свой компьютер программы TeamViewer или AnyDesk. Если вы увидели на своем счете подозрительный денежный перевод, сообщите незамедлительно об этом в банк и полицию.