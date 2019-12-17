До беды было рукой подать: из-за фейерверков едва не сгорел теннисный центр в Виймси

Позавчера в 17.40 проходящий мимо теннисного центра Карл Альфред Баумейстер обнаружил, что часть стены здания охватили языки пламени.

"Возгорание становилось всё более интенсивным. Я сразу понял, что стал свидетелем ранней стадии пожара", — описал ситуацию Баумейстер.

Через несколько минут Центр тревоги получил сообщение о пожаре. Баумейстер, который начал еще до прибытия пожарных тушить огонь с помощью огнетушителей, обнаружил рядом тлеющие гильзы от фейерверка.

Специалисты Пыхьяского спасательного центра подтвердили, что, по предварительным данным, возгорание произошло от пиротехнических зарядов, которые были установлены напротив стены здания.

Баумейстер рассказал, что ракеты запускала рядом со спортивным центром большая группа — около 20 человек — 13-летних подростков, юношей и девушек.

Спасатели быстро ликвидировали возгорание, в результате инцидента никто не пострадал.