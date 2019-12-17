17.12.2019, 08:20

До беды было рукой подать: из-за фейерверков едва не сгорел теннисный центр в Виймси


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До беды было рукой подать: из-за фейерверков едва не сгорел теннисный центр в Виймси
Anni Õnneleid

Позавчера вечером в теннисном центре Виймси вспыхнул пожар. Спасатели быстро взяли его под контроль, никто в инциденте из людей не пострадал. Чем ближе новогодние праздники, тем больше спасателям доставляет работы неаккуратное обращение с пиротехникой и связанные с этим пожары.

Позавчера в 17.40 проходящий мимо теннисного центра Карл Альфред Баумейстер обнаружил, что часть стены здания охватили языки пламени.

"Возгорание становилось всё более интенсивным. Я сразу понял, что стал свидетелем ранней стадии пожара", — описал ситуацию Баумейстер.

Через несколько минут Центр тревоги получил сообщение о пожаре. Баумейстер, который начал еще до прибытия пожарных тушить огонь с помощью огнетушителей, обнаружил рядом тлеющие гильзы от фейерверка.

Специалисты Пыхьяского спасательного центра подтвердили, что, по предварительным данным, возгорание произошло от пиротехнических зарядов, которые были установлены напротив стены здания.

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Баумейстер рассказал, что ракеты запускала рядом со спортивным центром большая группа — около 20 человек — 13-летних подростков, юношей и девушек.

Спасатели быстро ликвидировали возгорание, в результате инцидента никто не пострадал.

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