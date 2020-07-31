Для поиска пропавшего под Тапа Михаила созывают добровольцев

Первые группы выдвигаются от Ridaküla seltsimaja в 12.00, следующий выход в 16.00.

"Одевайтесь в длинные брюки, обязательно в резиновые сапоги, возьмите с собой перекусить и воду в удобном рюкзаке. Маршрут может быть долгим и сложным", - сообщают организаторы.

Более подробную информацию вы можете найти здесь.

Михаил пропал 23 июля в волости Кадрина (Ляэне-Вирумаа), когда пошел в лес.

Полиция просит всех, кто видел Михаила или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.