31.07.2020, 19:42

Для поиска пропавшего под Тапа Михаила созывают добровольцев


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Для поиска пропавшего под Тапа Михаила созывают добровольцев
PPA

Сегодня идет уже седьмой день, как с минувшей субботы организация SA Kadunud OPEROG совместно с Narva MTÜ Iga Elu ведут поиски пропавшего в лесу под Тапа 69-летнего Михаила. Организаторы поисков призывает всех, кто может помочь, присоединиться к ним в субботу, 1 августа.

Первые группы выдвигаются от Ridaküla seltsimaja в 12.00, следующий выход в 16.00.

"Одевайтесь в длинные брюки, обязательно в резиновые сапоги, возьмите с собой перекусить и воду в удобном рюкзаке. Маршрут может быть долгим и сложным", - сообщают организаторы.

Более подробную информацию вы можете найти здесь.

Михаил пропал 23 июля в волости Кадрина (Ляэне-Вирумаа), когда пошел в лес.

Полиция просит всех, кто видел Михаила или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.

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