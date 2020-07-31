Для поиска пропавшего под Тапа Михаила созывают добровольцев
Сегодня идет уже седьмой день, как с минувшей субботы организация SA Kadunud OPEROG совместно с Narva MTÜ Iga Elu ведут поиски пропавшего в лесу под Тапа 69-летнего Михаила. Организаторы поисков призывает всех, кто может помочь, присоединиться к ним в субботу, 1 августа.
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