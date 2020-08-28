Директор школы верховой езды в Ихасте задержан по подозрению в педофилии

"В любом случае это очень шокирующе и неожиданно для всех наших работников", — сказал сегодня вечером Delfi член правления Ихастеского центра верховой езды Сийм Ныммоя.

По словам Ныммоя, центр всесторонне сотрудничает с работниками полиции и службы защиты детей. "Мы хотим направить всю свою энергию на поддержку тренирующихся у нас детей и их семей", — добавил он.

Ныммоя подчеркнул, что школа верховой езды делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность и благополучие тренирующихся детей. "Мы также связались с родителями тренирующихся у нас детей и предложили помощь и поддержку с нашей стороны".

По словам Ныммоя, директора клуба верховой езды отстранили от должности и его обязанности разделили между другими работниками.

Центру верховой езды сейчас неизвестны подробности инцидента. Delfi не удалось связаться с Виллемсоном.

Марко Виллемсон проработал на разных конюшнях как в Эстонии, так и за границей почти 30 лет. В 2010 году он стал главным тренером ездового спорта в Эстонии.