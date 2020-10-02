Директор Певческого поля о пожаре: ущерб более крупный, чем поначалу казалось

Саареоя пояснил, что огонь пробрался в места, недоступные глазу. "Арка Певческого поля - как труба: вентиляционные шахты затянули огонь и он проник в другие места", - сказал он. "Ущерб больше, чем мы первоначально полагали".

Сейчас эксперты проводят оценку состояния арки, и уже стало ясно, что часть крыши нужно снимать, чтобы проверить конструкции.

В начале следующей недели картина будет более точной, но фактом является то, что предстоит большая работа. Пока еще не ясно, во сколько обойдется ремонт певческой арки, но Саареоя надеется, что страховка покроет все расходы.

"Приятно, что ряд частных лиц и предприятий уже предложили свою помощь, но пока рано о ней говорить, мы ждем заключения экспертов", - добавил директор.

По данным полиции, совершивший поджог и сам получивший ожоги 27-летний мужчина по-прежнему находится в больнице. Состояние здоровья подозреваемого не позволило полиции его допросить.

Мотивы действий поджигателя выяснят в ходе уголовного расследования.