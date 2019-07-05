Дикий случай в Maxima: покупатель пытался выдать пылесос за овощи

Пару лет назад в одном из магазинов Maxima произошел самый дерзкий случай обмана со стороны покупателя за всю историю работы этой торговой сети в Эстонии, пишет портал genius.ee.
Покупатель пытался обмануть торговое предприятие, используя кассу самообслуживания.
”Вместо овощей в кассе самообслуживания был взвешен пылесос”, — рассказал начальник охраны Maxima Таури Сепп. То есть, ушлый покупатель хотел присвоить пылесос, пытаясь выдать это за покупку овощей.
С помощью видеозаписи попытка обмана была вскрыта. ”Передали дело в следственные органы, и к сегодняшнему дню уже есть обвинительный приговор суда”, — добавил Сепп.
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