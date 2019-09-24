Девяностые вернулись? В Мустамяэ неизвестные украли металл на 4500 евро

23 сентября произошла крупная кража металла на двух улицах в столичном районе Мустамяэ, ущерб от которой составил 4500 евро.
Как сообщает полиция, в понедельник на Кадка теэ в Мустамяэ был украден металл, ущерб от чего составил 2000 евро.
В тот же день произошла кража различного металла и на улице Карсти. Ущерб от этой кражи составил 2500 евро.
Инициировано уголовное производство.
Жильцы дома Бака рассказали о находках в «тайной комнате»
Авиапассажирам будут выдавать питание без упаковки
8 жилых домов ввели в эксплуатацию в Московской области за неделю
Соловьев высказался о свадьбе Собчак и Богомолова за 40 секунд