Девяностые вернулись? В Мустамяэ неизвестные украли металл на 4500 евро

Как сообщает полиция, в понедельник на Кадка теэ в Мустамяэ был украден металл, ущерб от чего составил 2000 евро.

В тот же день произошла кража различного металла и на улице Карсти. Ущерб от этой кражи составил 2500 евро.

Инициировано уголовное производство.