09.08.2019, 10:40

Девочка ушла из семейного дома и не вернулась. Полиция просит помощи!

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rus.delfi.ee
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Девочка ушла из семейного дома и не вернулась. Полиция просит помощи!
PPA

Полиция просит помощи в поисках 17-летней Эгелийн, которая 7 августа ушла из детского дома семейного типа Тилси в Пылвамаа и не вернулась.

Телефона у нее при себе нет. Девочка может находиться как в Пылвамаа, так и Тартумаа. Она среднего роста и плотного телосложения. Была одета в розовую куртку и черные джинсы. С собой был светло-серый рюкзак.

Полиция просит всех, что видел Эгелийн или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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