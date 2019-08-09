Девочка ушла из семейного дома и не вернулась. Полиция просит помощи!

Полиция просит помощи в поисках 17-летней Эгелийн, которая 7 августа ушла из детского дома семейного типа Тилси в Пылвамаа и не вернулась.
Телефона у нее при себе нет. Девочка может находиться как в Пылвамаа, так и Тартумаа. Она среднего роста и плотного телосложения. Была одета в розовую куртку и черные джинсы. С собой был светло-серый рюкзак.
Полиция просит всех, что видел Эгелийн или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.
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