Девочка ушла из семейного дома и не вернулась. Полиция просит помощи!

Телефона у нее при себе нет. Девочка может находиться как в Пылвамаа, так и Тартумаа. Она среднего роста и плотного телосложения. Была одета в розовую куртку и черные джинсы. С собой был светло-серый рюкзак.

Полиция просит всех, что видел Эгелийн или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.