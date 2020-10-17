Дети решили покататься на мотоцикле и упали с него: одна девочка попала под колеса(4)
Сегодня в 16:47 центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа, где 11-летний ребенок упал с мотоцикла и получил тяжелые травмы.
Сегодня в 16:47 центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа, где 11-летний ребенок упал с мотоцикла и получил тяжелые травмы.
По предварительным данным, взрослые дали трем несовершеннолетним детям показаться на старом мотоцикле с коляской. В ходе увеселительной поездки транспортное средство перевернулось и дети упали. 11-летняя девочка, сидевшая в коляске, попала под колесо и сильно пострадала.
Прибывшие на место медики доставили девочку в больницу в Таллинн.
По словам полицейских, дети ехали по лесной и деревенской дороге одни, у них не было ни шлемов, ни другого защитного снаряжения. Точные обстоятельства будут установлены в ходе расследования.
Полиция отмечает, что за безопасность детей отвечают родители, и если дети интересуются машинами и техникой, родители должны найти безопасные способы.
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