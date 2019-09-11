Департаменты предупреждают: инвестиционные мошенники постоянно ищут новых жертв

Три четверти жертв проживает в Таллинне, также случаи такого мошенничества были зарегистрированы в Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа и Тартумаа. В 18 случаях к жертве, которая уже потеряла деньги на "инвестициях", обращались "специалист" или некая фирма и предлагали помощь в возвращении денег. Такие обещания обернулись в общей сложности еще в 93 000 евро дополнительного ущерба.

По словам Урмета Тамбре, в случае с такими преступлениями самым действенным способом защиты является превентивная работа, информированность людей о таком виде мошенничества и, прежде всего, критическое мышление потенциальных инвесторов. „На данный момент жертвами таких мошенников стали люди самого разного возраста, от 22 до 82 лет. Но больше всего было готовы "инвестировать" люди средней возрастной группы, от 55 до 64 лет, и молодежь в возрасте от 22 до 34 лет", — говорит полицейский.

По словам руководителя службы торговли Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Биргит Раамат, лучше всего человек может себя защитить, если он поищет информацию о предлагающем услугу предприятии и воспользуется услугами фирмы, чья деятельность прозрачна и понятна. ”Если фирма вам неизвестна, ее представитель торопит вас с принятием решения, а кроме того предложение кажется вам слишком хорошим, чтобы быть правдой, то скорее всего это мошенничество. Если вам позвонят с таким предложением, сохраняйте спокойствие и не торопитесь с принятием решений", — советует Раамат.

Биргит Раамат добавляет, что если получение какой-либо услуги предусматривает предоплату, то надо обратить внимание на счет, на который просят сделать перевод. "Надо быть всегда очень внимательным, если это счет частного лица. Если потребитель переводит деньги на частный счет, на такие случаи не распространяются правила защиты прав потребителя, так как это не является договором, заключенным между торговцем и потребителем. В таком случае наш департамент не сможет помочь, так же, как в случаях, если торговец не находится в странах Европейского союза", — сказала она. ”Людям надо помнить старую пословицу, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке".

Департамент полиции и погранохраны и Департамент защиты прав потребителя и технического надзора просят людей последовать простым советам, чтобы не стать жертвами мошенников:

Если вам поступило предложение об инвестировании, которое обещает быструю прибыль, относитесь к такому предложению критично. Как правило, такой звонок может быть на русском или английском языках, по-эстонски такие "специалисты" не говорят.

Не устанавливайте по просьбе неизвестного вам ” специалиста” на свой компьютер программы, позволяющие заходить ему в ваш компьютер без вашего ведома, например, TeamViewer или AnyDesk.

Не передавайте ”специалисту по инвестированию”, ”брокеру” или ”маклеру” данные своей ID-карты, PIN-коды, данные других удостоверяющих личность документов, фотографии кредитной карты и т.п.

Любое инвестирование или взятие ссуды означает заключение договора. Обязательно ознакомьтесь с условиями договора и обратите внимание на возможные скрытые платы.

Не переводите деньги, пока не убедитесь в благонадежности предприятия.

Если вы получили такой звонок, прервите разговор, заблокируйте номер и сообщите о звонке на инфолинию Департамента полиции и погранохраны 612 3000.

Если вы стали жертвой такого мошенничества, обратитесь в полицию.