Департамент здоровья оштрафовал популярный столичный бар за нарушения правил борьбы с COVID-19
Вчера Департамент здоровья наложил штраф в размере 1500 евро на фирму Music Nights как управляющего увеселительным заведением Urban Bar.
Вчера Департамент здоровья наложил штраф в размере 1500 евро на фирму Music Nights как управляющего увеселительным заведением Urban Bar.
Ранее Департамент здоровья возбудил надзорное производство в отношении Music Nights OÜ в связи с тем, что нарушались меры предупреждения и борьбы с COVID-19.
Как пояснил гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно, цель производства состояла в том, чтобы обратить внимание руководства на имевшие место нарушения и необходимость выполнять установленные правительством ограничения.
"В результате надзорного производства мы составили предписание, которым обязываем фирму выполнять действующие требования", — добавил Ланно.
Однако проведенная совместно с сотрудниками полиции 18 декабря проверка показала, что предписание не выполнялось. В помещениях Urban Bar вновь проходило многолюдное мероприятие, в ходе которого не соблюдались требования по борьбе с коронавирусом (рассредоточение публики, маски).
Глава Департамента здоровья еще раз призвал встречать Новый год в узком семейном кругу и не позволять алкоголю снижать вашу бдительность.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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