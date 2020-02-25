День рождения ЭР на дорогах: 20 пьяных водителей и двое пострадавших
За минувшие сутки за рулем задержали 20 водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя, а также одного человека, употреблявшего наркотики.
За минувшие сутки за рулем задержали 20 водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя, а также одного человека, употреблявшего наркотики.
Для сравнения: в субботу, 22 февраля, полиции попались 33 алководителя и в воскресенье — 20.
Вчера в 10:35 произошло ДТП в Пярнумаа на 145-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где управлявшая автомобилем Citroen C4 81-летняя женщина остановилась и начала двигаться задним ходом для совершения поворота налево, повернув перед двигавшимся в сторону Пярну автомобилем Mercedes-Benz 208D, которым управлял 64-летний мужчина. Водителя Citroen C4 доставили в Пярнускую больницу.
В 21:44 в Таллинне у дома по адресу Тарту мнт, 87 у водителя автомобиля Toyota Prius, 51-летнего мужчины, по первоначальным данным, произошло нарушение здоровья, в результате чего машина потеряла управление, отклонилась с дороги налево и врезалась в столб уличного освещения на островке безопасности. Водителя доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Об угнанных и найденных транспортных средствах за минувшие сутки сообщений не поступило.
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