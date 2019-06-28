Дело рук пиратов? Эстонский яхтсмен пропал в Карибском море(10)
На прошлой неделе пропал Андреас Сипсакас. Он на яхте плыл из Ямайки в Колумбию.
На прошлой неделе пропал Андреас Сипсакас. Он на яхте плыл из Ямайки в Колумбию.
Яхта Salacia последний раз была в порту Ямайки на первой неделе июня. Не известно, стояла ли она на якоре в этом порту.
11 июня было отправлено аварийное сообщение, всего поступило два сигнала, после чего мужчину сразу стали искать.
Ранее в этом регионе было несколько пиратских захватов. По одному из сценариев, на яхту Salacia ночью напали пираты.
У Сипсакаса не было проблем со здоровьем.
В Министерстве иностранных дел сказали Delfi, что у них нет информации, на основании которой можно было бы говорить о том, что инцидент как-то связан с пиратами или захватом в заложники. Исходя из закона о защите личных данных, более подробно министерство данный случай прокомментировать не может.
Согласно информации из социальных сетей, по сообщению Департамента полиции и погранохраны, в районе, где находился Сипсакас не было шторма. Также с помощью системы автоматической идентификации департамент получил в свое распоряжение список находившихся поблизости судов.
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