Дело о трагической аварии на Лаагна теэ ушло в суд. Обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы

Указанным лицам было предъявлено обвинение по 422-й статье Пенитенциарного кодекса - то есть в нарушении водителем правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем за собой гибель двух или более человек, сообщили rus.err.ee в прокуратуре. Наказание по этой статье предусматривает от трех до 12 лет лишения свободы.

По словам прокурора Дианы Хелила, которая вела уголовное дело, обвиняемые в результате своей крайней халатности стали причиной гибели двух человек и причинения серьезных телесных повреждений двум пострадавшим в ДТП, произошедшем 20 июня.

"По данным прокуратуры, двое мужчин совершили это деяние вместе. Воодушевляя друг друга, они вместе гнали по городу и, сознательно нарушая правила дорожного движения, ехали быстрее разрешенного. Однако на основании доказательств, собранных в ходе досудебного производства, невозможно предъявить обвинение в убийстве, поскольку нельзя сказать, что находясь за рулем, они хотели кого-то убить. При этом мужчины должны были предвидеть, что своим легкомысленным поведением они могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия с чрезвычайно серьезными последствиями", - сказала Хелила, подчеркнув, что мужчинам было предъявлено обвинение в преступлении первой степени.

Больше новостей про ДТП на Лаагна теэ — ЗДЕСЬ.