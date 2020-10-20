20.10.2020, 07:11

Дело о трагической аварии на Лаагна теэ ушло в суд. Обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы


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SEEGI OLI TÖÖSÕIT: Laagna teel kihutades mitme hukkunuga avarii põhjustanud Isa Khalilov roolis ainult töösõitudeks mõeldud BMW maasturit, mille number 999 ISA.
SEEGI OLI TÖÖSÕIT: Laagna teel kihutades mitme hukkunuga avarii põhjustanud Isa Khalilov roolis ainult töösõitudeks mõeldud BMW maasturit, mille number 999 ISA.Foto: Henri-Kristian Kirsip

Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 20-летнего Ису и 29-летнего Вячеслава обвиняют в трагическом ДТП на Лаагна теэ в Таллинне, в результате которого погибли два человека, а четверо пострадали.

Указанным лицам было предъявлено обвинение по 422-й статье Пенитенциарного кодекса - то есть в нарушении водителем правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем за собой гибель двух или более человек, сообщили rus.err.ee в прокуратуре. Наказание по этой статье предусматривает от трех до 12 лет лишения свободы.

По словам прокурора Дианы Хелила, которая вела уголовное дело, обвиняемые в результате своей крайней халатности стали причиной гибели двух человек и причинения серьезных телесных повреждений двум пострадавшим в ДТП, произошедшем 20 июня.

"По данным прокуратуры, двое мужчин совершили это деяние вместе. Воодушевляя друг друга, они вместе гнали по городу и, сознательно нарушая правила дорожного движения, ехали быстрее разрешенного. Однако на основании доказательств, собранных в ходе досудебного производства, невозможно предъявить обвинение в убийстве, поскольку нельзя сказать, что находясь за рулем, они хотели кого-то убить. При этом мужчины должны были предвидеть, что своим легкомысленным поведением они могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия с чрезвычайно серьезными последствиями", - сказала Хелила, подчеркнув, что мужчинам было предъявлено обвинение в преступлении первой степени.
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