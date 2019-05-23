Дело о нападении на пакистанца в Ыйсмяэ расследуется по статье о нарушении общественного порядка

Как сообщил Delfi представитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги, полиция начала расследование и установила личность и возможное местонахождение 43-летнего мужчины, который вел себя агрессивно. ”Мы взяли показания у потерпевшего и еще одного человека, который был вместе с ним”, — сказал Пийрмяги.

Дело возбуждено на основании статьи о нарушения общественного порядка.

Полиция подчеркивает, что если человек чувствует, что находится в опасности, то ему следует непременно позвонить на номер 112. Также полиция просит всех, кто стал свидетелем данного инцидента, связаться с Яаникой Соо (jaanika.soo@politsei.ee, 612 5608).

Как Delfi писал ранее, нападавшим был беспартийный Тауно, который в социальных сетях совсем не скрывает свои радикальные взгляды.

На данный момент Тауно сделал в своем аккаунте в Facebook зачистку, но еще вчера там висела фотография, на которой он был в той же футболке, что и на видео. "Nats EKREt igasse päeva" ("Немного EKRE на каждый день", игра слов на тему нацизма) напечатано на футболке под большим логотипом EKRE.

Еще он большой фанат Адольфа Гитлера, и его очень цепляют темнокожие люди на улице. Когда он видит на улице темнокожего человека, он фотографирует его и выкладывает в соцсеть с расистским комментарием.

Мужчину не останавливают даже предписания властей — в прошлом году он хвастался штрафом, который получил за то, что предлагал в соцсетях 1000 евро за труп чернокожего человека. В комментариях он упомянул, что . полиция его уже четыре раза допрашивала на эту тему.

Несмотря на то, что в соцсетях он называл себя членом EKRE, согласно данным регистра, он не состоит ни в одной партии. ОН не однократно призывал людей выйти на улицы и взяться за оружие, но к счастью, ему не удалось найти себе сторонников.