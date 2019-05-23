Дело о нападении на пакистанца в Ыйсмяэ расследуется по статье о нарушении общественного порядка(14)
В среду в Таллинне на Ыйсмяэ теэ мужчина в футболке с логотипом EKRE напал на пакистанца. Полиция начала расследование.
В среду в Таллинне на Ыйсмяэ теэ мужчина в футболке с логотипом EKRE напал на пакистанца. Полиция начала расследование.
Как сообщил Delfi представитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги, полиция начала расследование и установила личность и возможное местонахождение 43-летнего мужчины, который вел себя агрессивно. ”Мы взяли показания у потерпевшего и еще одного человека, который был вместе с ним”, — сказал Пийрмяги.
Дело возбуждено на основании статьи о нарушения общественного порядка.
Полиция подчеркивает, что если человек чувствует, что находится в опасности, то ему следует непременно позвонить на номер 112. Также полиция просит всех, кто стал свидетелем данного инцидента, связаться с Яаникой Соо (jaanika.soo@politsei.ee, 612 5608).
Как Delfi писал ранее, нападавшим был беспартийный Тауно, который в социальных сетях совсем не скрывает свои радикальные взгляды.
На данный момент Тауно сделал в своем аккаунте в Facebook зачистку, но еще вчера там висела фотография, на которой он был в той же футболке, что и на видео. "Nats EKREt igasse päeva" ("Немного EKRE на каждый день", игра слов на тему нацизма) напечатано на футболке под большим логотипом EKRE.
Еще он большой фанат Адольфа Гитлера, и его очень цепляют темнокожие люди на улице. Когда он видит на улице темнокожего человека, он фотографирует его и выкладывает в соцсеть с расистским комментарием.
Мужчину не останавливают даже предписания властей — в прошлом году он хвастался штрафом, который получил за то, что предлагал в соцсетях 1000 евро за труп чернокожего человека. В комментариях он упомянул, что . полиция его уже четыре раза допрашивала на эту тему.
Несмотря на то, что в соцсетях он называл себя членом EKRE, согласно данным регистра, он не состоит ни в одной партии. ОН не однократно призывал людей выйти на улицы и взяться за оружие, но к счастью, ему не удалось найти себе сторонников.
После того, как СМИ распространили видео, где Тауно нападает на пакистанца, его узнали друзья. Когда сам он увидел, что никто не одобряет его действия, то он объявил в "Клубе друзей EKRE" в Facebook, что на самом деле он якобы получил от кого-то 200 евро, что спровоцировать инцидент. Через какое-то время его удалили из группы, хотя он неустанно выражал поддержку EKRE.
Будучи поклонником Гитлера, Тауно выкладывал в социальные сети фото того, как украшает со своей маленькой дочкой печенье свастикой и символикой SS. Он также сфотографировался с нацистским флагом в Раквере у памятника быку. Не говоря уже о том, что какое-то время его фото профилем был портрет Гитлера.
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