Дело о коррупции в отношении двух нарвских депутатов прекращено

Напомним, что в августе 2018 года прокуратура возбудила уголовное дело в отношении восьми депутатов из правящей фракции Нарвского городского собрания: это были Алексей Воронов, Лариса Оленина, Илья Федоров, Татьяна Стольфат, Алексей Мяги, Елена Пахомова, Елизавета Чертова и Сергей Львов.

Содержание подозрений заключалось в том, что депутаты на заседаниях горсобрания не отстранились от голосования по вопросам бесплатного отчуждения или финансирования муниципальных фирм, принадлежащих Нарве и связанных с членами горсобрания.

В отношении пятерых лиц - Ильи Федорова, Татьяны Стольфат, Елены Пахомовой, Ларисы Олениной и Елизаветы Чертовой - уголовное дело было прекращено в августе нынешнего года в порядке оппортунитета.

Алексей Воронов позднее был осужден по другому делу, которое касалось коррупции в муниципальной фирме Narva Vesi.